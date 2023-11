Calcio serie C. Il Gubbio nella tana della Torres. Obiettivo: fare lo sgambetto alla capolista

Oggi il Gubbio torna in campo. Contro un avversario forte, sulle ali dell’entusiasmo e con uno stadio caldissimo. La Torres di mister Alfonso Greco ha fatto registrare un exploit tale da non potersi ormai più definire sorpresa: i 33 punti in classifica ne sono la conferma. Da un punto di vista tattico Greco ha un solo credo finora: il 3-4-1-2. Porta e difesa di assoluta esperienza e qualità, un centrocampo che coniuga giovani ed “anziani”, oltre ad un attacco che offre gol e spettacolo. Degli indisponibili ne ha parlato il tecnico dei sardi nella conferenza stampa pre-partita: “Diakitè difficilmente sarà della partita contro il Gubbio, Zecca decideremo solo poco prima del via se schierarlo dall’inizio o a gara in corso. Verduci invece è ancora infortunato e non recupererà, mentre Pelamatti è a disposizione”. La Torres è una squadra quadrata e compatta, che sa attaccare e stare bene in campo, non ha intenzione di fermarsi e il “Vanni Sanna” di Sassari è pronto ad offrire ai propri beniamini tutto l’apporto possibile per inanellare la terza vittoria consecutiva: per i ragazzi di Braglia servirà una prestazione maiuscola, che potrebbe però dare una netta svolta alla stagione dei rossoblù. Il tecnico toscano dovrà invece fare a meno di Bontà e Chierico, ma potrà contare sul rientro di Montevago e Mercati nel suo probabile 3-4-3. Tra i pali ci sarà Vettorel, in difesa spazio a Pirrello, Signorini e Portanova. Morelli e Mercadante saranno i due laterali rispettivamente a destra e a sinistra, con Mercati e Casolari in mediana. Il tridente non cambia: le chiavi dell’attacco sono affidate a Di Massimo, Spina e Udoh.

Questa la probabile formazione: (3-4-2-1): Vettorel; Pirrello, Signorini, Portanova; Morelli, Casolari, Mercati, Mercadante; Di Massimo, Spina; Udoh.