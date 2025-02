Calcio serie C: il mercato rossoblù. Gubbio, niente ribaltoni. Solo Spina e Tentardini

GUBBIO – Alla fine, nessuna sorpresa nell’ultimo giorno di mercato. Com’era prevedibile, il Gubbio chiude la sessione invernale con quattro operazioni in totale: due in entrata e quattro in uscita. Se n’è andato il difensore Roberto Pirrello che si è accasato al Padova in prestito fino a fine stagione, l’attaccante Daniel Fossati che si è trasferito al Carpi e le due cessioni a titolo definitivo (entrambi al Grosseto, in Serie D), del difensore Lorenzo Guerrini (2006) e del centrocampista Cedric Gnazale (2007). Sono arrivati a Gubbio, invece, il terzino sinistro Alberto Tentardini dall’Audace Cerignola e l’esterno d’attacco Marco Spina, tornato in rossoblù a titolo definitivo dopo i due prestiti consecutive nelle ultime due stagioni. La società e lo staff tecnico, dunque, hanno preferito fare affidamento sulla rosa attuale nell’attesa che gli infortunati possano tornare e fornire il loro apporto: su tutti spicca Di Massimo, che in stagione ha giocato appena 17 minuti e il suo rientro non sembra ancora così vicino. Rimane, poi, una situazione da chiarire, ovvero quella legata al difensore centrale classe 2002 Tozzuolo: a lungo cercato dalla Ternana, il Gubbio ha fatto muro e ha deciso di tenerlo con sé, ma il suo contratto con i rossoblù scade a giugno 2025. Da tempo si rincorrono le voci su un suo eventuale rinnovo che tarda però ad arrivare, e così facendo il centrale nativo di Perugia potrebbe già firmare pre-accordi con altre squadre per la prossima stagione.

Federico Minelli