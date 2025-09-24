Calcio Serie C. Il Poggibonsi vuole sbloccarsi. Ostacolo Sansepolcro. A disposizione il centrocampista brasiliano Paulinho

Il centrocampista brasiliano Paulinho (nella foto) è a disposizione di Federico Barontini per il turno odierno del campionato di serie D girone E tra il Poggibonsi e il Vivi Altotevere Sansepolcro. Paulo Henrique Rolim De Genova – questi i connotati per esteso del classe 1997 – vanta esperienze in Italia tra serie C e D, nella Triestina, nel Bassano e nel Chievo. Da stabilire da parte del tecnico se Paulinho sarà utilizzabile già dal fischio d’avvio delle 15 oppure a gara in corso. Di sicuro il Poggibonsi potrà di nuovo contare su elementi reduci da provvedimenti del giudice sportivo: l’attaccante Skerma, che potrebbe esordire questo pomeriggio dopo l’assaggio di Coppa Italia, e l’esterno della corsia sinistra Ponticelli. Assenti invece, oltre agli infortunati Mazzolli e Biagiotti, i calciatori espulsi in due momenti diversi della partita allo stadio Artemio Franchi con il Siena: Gonzi in mediana e Di Martino sulla fascia. Da valutare Lorenzo Borri, in reroguardia. E appare da esaminare pure l’assetto di partenza, ma indipendentemente dalle formule tattiche il Poggibonsi dovrà cercare di sbloccarsi e di superare le insidie di questo avvio di 2025-2026. Con la volontà, l’attenzione e la determinazione necessarie a togliere di mezzo l’opprimente – e per certi versi anche ingiusta o ingenerosa – quota zero attuale in graduatoria. Di fronte al Poggibonsi un Vivi Altotevere Sansepolcro forte anche dell’apporto di Leoni dello scorso torneo. Vitiello e Belli in attacco, Massai nella fascia centrale dello scacchiere di mister Ciampelli, già al timone del Trestina. Un team bianconero che si è presentato al via nel ruolo di neopromosso - vittoria dell’Eccellenza umbra, per appartenenza non geografica bensì federale - e che si trova adesso a quattro punti in classifica. Direzione affidata ad Alexandru Dumitrascu di Finale Emilia. Assistenti, Federico Mucciante di Milano e Davide Adinolfi di Salerno. Possibile formazione iniziale del Poggibonsi: Bertini, El Dib, Ponticelli, Ciacci, Borghi, Borri F., Ndiaye, Corzani, Boriosi, Pippi, Skerma.

Paolo Bartalini