Calcio Serie C, il Renate ci prova. Caccia alla prima vittoria in casa:. Dolomiti Bellunesi per sorridere

Il Renate torna in campo a distanza di 14 giorni esatti dall’ultima volta (lo scorso 4 ottobre contro il Cittadella e uno scialbo 0-0), nei prossimi 15 lo farà addirittura cinque volte. Colpa di un calendario intensissimo, del recupero di martedì pomeriggio contro l’Inter e della Coppa Italia di fine mese contro la Juventus. Non chiedete a Luciano Foschi cosa ne pensa, potrebbe (giustamente) arrabbiarsi. Ma tant’è. Questo è e poco si può fare.

Intanto c’è da non sbagliare l’incontro di questo pomeriggio alle 14.30 contro la Dolomiti Bellunesi per almeno un paio di validi motivi. Primo, si tratta di un’avversaria alla portata dei nerazzurri che in casa (e questo è il secondo motivo) non hanno ancora mai vinto dall’inizio della stagione. Il bottino al “Mino Favini“ è magrissimo ed è di soli due punti in quattro incontri. Troppo poco anche per una squadra che deve salvarsi e, Brescia a parte, il calendario non è stato così impegnativo.

Intanto la matricola trentina nata nel 2021 dalla fusione di Belluno, San Giorgio Sedico e Union Feltre ha totalizzato 10 punti, due in più dei nerazzurri e vuole continuare a stupire. Il Renate la affronterà con un paio di defezioni importanti. In difesa non ci sarà il capitano Simone Auriletto che sconta il turno di squalifica dopo le cinque ammonizioni fin qui rimediate. È ancora indisponibile l’attaccante Ottar Karlsson, che sta recuperando da una lesione di secondo grado al muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Salterà anche l’Inter martedì allo stadio Brianteo, potrebbe tornare a disposizione per la gara di sabato 25 febbraio contro il Lecco.

Con Di Nolfo e De Leo lungodegenti, mister Foschi non ha molte alternative in attacco avendo solo tre elementi in rosa: Anelli (foto), Spalluto e Kolaj con i primi due favoriti per una maglia da titolare.

Ritorna tra i convocati Ruiz Giraldo che potrebbe addirittura partire nell’undici iniziale a spingere sulla fascia, mentre la lacuna più grande da colmare è quella lasciata in difesa da Auriletto con il ballottaggio aperto tra Gardoni e Ori.

Incertezza anche per il play di centrocampo, reparto dove Foschi ha sì problemi ma di abbondanza: sono in tre per una maglia ovvero Rossi, il favorito, Vassallo e Bonetti. Arbitra Maresca di Napoli.