Calcio Serie C. Il Renate fermo per le Nazionali si prepara a un tour de force: 5 gare in 15 giorni

Domenica il Renate non è sceso in campo. L’Inter ha chiesto e ottenuto il rinvio per la convocazione di alcuni suoi tesserati nelle rispettive Nazionali. Bene e male. Bene perché Luciano Foschi avrà sette giorni in più per recuperare gli infortunati – di cui diremo – ma anche male perché il posticipo a martedì prossimo (U-Power Stadium ore 16.30) significa intensificare ulteriormente un calendario già zeppo di impegni.

A conti fatti le pantere scenderanno in campo cinque volte in 15 giorni perché oltre ai match di campionato contro Dolomiti Bellunesi (sabato pomeriggio), il recupero con l’Inter e poi Lecco e Lumezzane (il 2 novembre), tanto per gradire c’è anche la Coppa Italia contro la Juventus Next Gen martedì 28 a Meda alle 15. Un autentico tour de force che Foschi ha preferito non commentare e che metterà a dura prova il suo organico.

Intanto salterà la gara del weekend in arrivo lo squalificato Auriletto, mentre potremmo rivedere in panchina Ottar Karlsson, che contro l’Alcione aveva rimediato una lesione di secondo grado al muscolo semimembranoso della coscia sinistra, e Pasquale Ruiz Giraldo (foto) - forte contusione a Trieste - al netto ovviamente degli esami strumentali di controllo a cui saranno sottoposti nei prossimi giorni.

Ro.San.