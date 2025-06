Calcio Serie C. La Pianese esercita il riscatto. Lorenzo Masetti è suo. Il ds Cangi: "Mignani? Tutto si risolverà in 15-20 giorni»

La Pianese ha messo a punto ieri la prima operazione del suo mercato estivo: il club bianconero ha esercitato il diritto di riscatto per Lorenzo Masetti (nella foto), acquisendone così le prestazioni sportive dall’Arezzo, proprietario del cartellino del difensore classe 2001. "Arrivato nel gennaio del 2025 a Piancastagnaio – spiega la società –, Masetti si è distinto per professionalità e impegno collezionando 17 presenze tra campionato e play off. Per il giocatore toscano sono pronti due anni di contratto". Da vedere, adesso, se la prossima stagione, il centrale rimarrà sul monte Amiata o se il club deciderà di assecondare eventuali richieste. Di richieste non mancano certo per Guglielmo Mignani, seguito, tanti i rumors, da squadre di Serie C, ma anche di categoria superiore. Proprio dell’attaccante è tornato a parlare il direttore sportivo bianconero, Franceso Cangi. "Guglielmo è un ragazzo che sa qual è il suo percorso ed è determinato a ottenere il massimo dalla sua carriera – ha affermato il ds a Tmw –. Ora si trova davanti a delle scelte: non vogliamo privarci di lui, non abbiamo l’esigenza di venderlo, ma sappiamo che merita altre possibilità. Ci deve essere una soluzione che soddisfi tutti, altrimenti, con ancora due anni di contratto, rimarrà con noi, e ne saremmo molto felici. La situazione dovrà risolversi entro 15-20 giorni per avere il tempo di trovare un eventuale sostituto del suo livello tecnico, cosa non facile. Prima del ritiro sarà tutto definito". Il direttore si è soffermato anche sulla scelta Birindelli. "Viene da importanti settori giovanili quali Pisa ed Empoli – ha sottolineato Cangi –: siamo rimasti colpiti dall’enorme entusiasmo che ha nell’iniziare un percorso con i grandi, e anche il suo staff ci ha fatto un’ottima impressione. Ci piace la sua metodologia di lavoro, le sue caratteristiche combaciavano con i giocatori che abbiamo per continuare questo percorso". Sulle prossime operazioni. "Sicuramente dobbiamo intervenire – ha chiuso il ds delle zebrette –. Sugli otto prestiti che faranno rientro alla base dovremo lavorare, per confermare qualcuno, anche magari cambiando formula. Trovate queste soluzioni, valuteremo giocatori esperti per i ruoli in cui abbiamo esigenza. Il mercato è entrato ora nel vivo".