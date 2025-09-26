Calcio Serie C. La Pianese cerca subito il riscatto. Domani la trasferta sul campo del Perugia

Il campionato non permette pause: la Pianese, archiviato il ko con l’Arezzo è concentrata sul prossimo impegno, la trasferta di domani al Curi di Perugia (fischio di inizio alle 17,30). Per i bianconeri, ieri, sessione pomeridiana, così come oggi, con in programma la seduta di rifinitura. Per la gara in terra umbra, mister Birindelli dovrà fare i conti con le assenze certe di Vigiani (lesione del crociato), Amey, in Cile con la Nazionale Under 20 ed Ercolani che si è preso quattro giornate di squalifica, dopo l’espulsione rimediata durante la partita con l’Arezzo ("Per avere impedito all’arbitro, con il quale entrava in lieve contatto, di avvicinarsi a un tesserato che aveva subito fallo, senza conseguenze" le motivazioni ufficiali). Per i tifosi che volessero assistere alla partita di domani dal settore ospiti del Curi, potranno acquistare il biglietto on line sul sito di Ticketone e nelle ricevitorie abilitate del circuito. Il costo del tagliando è di 16 euro, compresi i diritti di prevendita. I biglietti saranno disponibili fino a stasera alle 19.

La società bianconera ricorda che domani, giorno della gara, non sarà possibile acquistare i tagliandi per il settore ospiti. In campo, a Perugia, come in tutti gli altri stadi della C, sarà protagonista la campagna BeActive, per promuovere lo sport, gli stili di vita sani e attivi e il benessere fisico e mentale di tutti cittadini.