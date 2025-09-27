Calcio Serie C. La Pianese cerca il riscatto al ‘Curi’ contro il Perugia. Mister Birindelli ordina: "Tiriamo fuori le nostre qualità»

Vuole cancellare subito il ko con l’Arezzo, la Pianese. Le zebrette ci proveranno oggi pomeriggio allo stadio Curi di Perugia (start alle 17,30), in quella che il tecnico bianconero Alessandro Birindelli (nella foto) definisce "una gara importantissima per entrambi". "Quella di sabato è stata una sconfitta amara – ha affermato il mister –, ma guardando alla prestazione, fino all’espulsione di Ercolani, discutibile, abbiamo disputato un’ottima partita. Abbiamo creato diverse situazioni per portarci sul 3-0. Ma non voglio fare polemica, tutti si può sbagliare". Un episodio dalle conseguenze pesanti: Ercolani si è preso 4 giornate di squalifica. "Una sanzione pesantissima, eccessiva – dichiara Birindelli –, anche alla luce di quello che ci ha detto Luca, ovvero di aver spiegato all’arbitro, con serenità, dopo la partita, il suo comportamento: è stato un piccolo tocco, non aggressivo, non certo una mancanza di rispetto. La società ha fatto ricorso, siamo in attesa dell’esito". Un’assenza di non poco conto andata ad aggiungersi a quelle di Vigiani (lesione del crociato) e Amey (in Under 20). "Per il resto sono tutti a disposizione anche se qualche giocatore non è al top, lo valuteremo in queste ore". La sfida di oggi si preannuncia "complicata". "Il Perugia è una squadra costruita per i piani alti della classifica – evidenzia il mister –. Vorranno fare bene in casa, alla seconda uscita. Un cambio di allenatore, poi, porta sempre a una reazione e quella degli umbri si è già vista contro la Sambenedettese (Braglia ha preso il posto di Cangelosi ndr). Dovremo fare la nostra partita, mettendo in campo le nostre qualità". Sull’inizio di stagione. "Sono strafelice di allenare questo gruppo. Sono contento del nostro percorso, pur consapevole che dobbiamo migliorare in tanti aspetti, come la gestione tattica individuale. Lotteremo fino all’ultimo". Sull’Fvs. "Sarebbe uno strumento utile, per permettere agli arbitri di aggiustare una decisione. Ma i mezzi tecnologici dovrebbero essere all’altezza: se le immagini non chiariscono il supporto porta solo più nervosismo". L’arbitro sarà Maresca di Napoli, gli assistenti Raccanello (Viterbo) e Ceci (Frosinone). Quarto uomo Cerbasi (Arezzo), operatore Fvs, Lauri (Gubbio).

Angela Gorellini