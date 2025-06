Calcio serie C. La Pianese guarda al futuro. Voci dalla B per Mignani

La scelta dell’allenatore è stata fatta: a guidare la Pianese, nella stagione 2025/2026, sarà Alessandro Birindelli. Il direttore sportivo bianconero, Francesco Cangi, appresa la volontà di Alessandro Formisano di proseguire altrove la propria carriera (è il candidato numero uno per sostituire Indiani al Livorno), si è subito mosso, ha valutato diversi profili, giovani e meno giovani, e poi ha fatto la sua scelta. Birindelli avrà lo stimolante compito di dare continuità alle due belle stagioni che hanno visto le zebrette protagoniste, con la vittoria del campionato di Serie D, la conquista della salvezza e successivamente l’approdo ai primi storici play off.

In sinergia, il direttore e il mister dovranno costruire la rosa chiamata a vincere la sfida, ripartendo dai giocatori attualmente sotto contratto (Ercolani, Polidori e Chesti, Nicoli, Proietto, Mastropietro, Mignani, oltre a Morgantini e Papini, di rientro dal prestito), oltre al capitano Simeoni, in scadenza ma certo di proseguire il suo cammino sul monte Amiata (del rinnovo manca soltanto l’ufficialità). Se è vero che Cangi ha dichiarato apertamente di "aver bisogno dei ragazzi per centrare l’obiettivo" e che chi se ne andrà lo farà soltanto "a fronte di una richiesta ‘vera’, ché la volontà è accontentarli, ma devono arrivare società che vogliano acquistarli", è difficile ipotizzare una permanenza a Piancastagnaio di Guglielmo Mignani, grande protagonista, a suon di gol, degli ultimi due campionati (18 le reti firmate nella scorsa annata, in 37 partite).

Per quanto l’attaccante si sia detto pronto anche a rimanere, e volentieri, tanti l’affetto e la riconoscenza per l’ambiente bianconero, su di lui sono piombati molti club, non solo di Serie C, ma anche di categoria superiore. Stando ai rumors Mignani piacerebbe, tra gli altri, al Sudtirol, all’Entella e all’Avellino e anche, sembra, Pescara e Empoli dove è appena arrivato, come allenatore, l’ex Siena Guido Pagliuca.