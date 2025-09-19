Calcio serie c. La Pianese perde Vigiani per lesione del crociato. Amey ai Mondiali con la Nazionale Under 20

Emozioni dolceamare sul monte Amiata: la Pianese, impegnata a preparare la trasferta di domani sul campo della Vis Pesaro (ore 15 allo stadio Benelli), se da una parte festeggia la convocazione al Mondiale Under 20 di Wisdom Amey (foto), dall’altra si trova costretta a registrare gli esiti nefasti degli esami strumentali effettuati da Lorenzo Vigiani, infortunatosi durante la partita con la Torres: gli accertamenti hanno infatti evidenziato una lesione del crociato anteriore del ginocchio sinistro del bianconero che dovrà sottoporsi a intervento chirurgico. Una brutta tegola per le zebrette. La nota lieta, come detto, la chiamata in Azzurro di Amey. "Sono contentissimo, essere convocato dalla Nazionale è un onore e un piacere. Voglio giocare questo Mondiale nel migliore dei modi, mi sento benissimo", le parole del difensore. Il ct Carmine Nunziata lo ha selezionato per il Mondiale di categoria che si disputerà dal 27 settembre al 19 ottobre in Cile (la Pianese dovrà rinunciare al ragazzo a seconda del percorso degli Azzurrini, inseriti nel Gruppo D con Argentina, Australia e Cuba). Amey ha recentemente fatto parte della spedizione che ha affrontato Inghilterra e Germania. "È stata un’esperienza incredibile. La partita con l’Inghilterra è andata bene, perché abbiamo vinto. L’altra un po’ meno, ma la squadra è forte e ci stiamo conoscendo sempre di più. Ora vogliamo dare il massimo e provare a raggiungere il miglior risultato possibile". Il centrale si è quindi focalizzato sul match con la Vis Pesaro. "Sarà una gara molto fisica e tosta – ha affermato –, sono una buona squadra. Noi la stiamo preparando bene e la affronteremo con carattere, come abbiamo fatto nelle scorse partite, senza paura e con l’intento di portare a casa i tre punti". "Con la squadra e gli schemi del mister mi sto trovando benissimo – ha aggiunto Amey –. Veniamo da buone prestazioni ma l’obiettivo è migliorare, ascoltare l’allenatore, mettere in pratica le sue idee per vincere e dare serenità al gruppo".