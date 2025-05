Calcio Serie C. La Pianese mette in archivio la sua strepitosa stagione. E’ arrivato il rompete le righe e si lavora al 2025-2026

La Pianese ha messo in archivio la stagione 2024/2025: ieri, per le zebrette, è arrivato il ‘rompete le righe’ ufficiale. La squadra, dopo la bella cavalcata ai play off, che le ha viste espugnare il Pavone-Mariani di Pineto prima di cedere soltanto a un Pescara con ambizioni di promozione, si è riunita al Comunale per l’ultima volta. Staff tecnico e calciatori, nel primo pomeriggio, hanno disputato una partitella in famiglia. Alla presenza di tutte le componenti societarie, la squadra si è poi congedata salutandosi e dandosi l’arrivederci. Per Simeoni e compagni è terminata così una stagione storica: i bianconeri si sono presentati ai nastri di partenza da matricola, con grande umiltà, ma anche con convinzione. Quella che in tanti non hanno intravisto, considerandoli battuti in partenza. Giornata dopo giornata, invece, le zebrette hanno inanellato grandi prestazioni e ottimi risultati, mai rischiando di scivolare nei bassifondi della graduatoria, mentre squadre più blasonate hanno arrancato sotto il peso delle loro certezze. Non ha scalfito la squadra, la separazione da Prosperi, allenatore vittorioso del campionato di Serie D, e neanche il mercato di gennaio che ha tolto alla rosa giocatori di punta, come Boccadamo e Odjer. Il lavoro del direttore sportivo Cangi è stato impeccabile anche con le basse temperature e il sogno play off, per la Pianese, è diventato sempre più una realtà. A Pineto la conferma, a Pescara il punto più alto della storia bianconera. Il direttore rimarrà sul monte Amiata anche il prossimo anno, con un’altra sfida da vincere alle porte. Dopo i grandi obiettivi centrati, almeno confermarli sarebbe davvero un ottimo risultato. A brevissimo Cangi incontrerà mister Formisano, primo step per la costruzione dell’organico 2025/2026. Il tecnico ha ancora un altro anno di contratto con il club bianconero. Partiranno poi i colloqui con i giocatori: non sarà semplice trattenere tutti, le richieste, dopo l’eccezionale stagione disputata, di certo non mancheranno. "Rimarrà solo chi lo farà con entusiasmo", le parole del direttore. Fari puntati su Guglielmo Mignani: il capocannoniere bianconero, vero trascinatore della squadra, ha richieste anche dalla B: sembrai ormai essere pronto a spiccare il volo.