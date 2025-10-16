Calcio Serie C. La Pianese vuole dimenticare Guidonia. Sabato al Comunale (17,30) sfida al Bra

L’obiettivo è quello di mettersi alle spalle la sconfitta incassata sul campo del Guidonia Montecelio e regalare nuova gioia ai tifosi bianconeri, dopo la bella affermazione con il Livorno: la Pianese è concentrata sul campo, intenta a preparare la gara con il Bra (al Comunale fischio di inizio sabato pomeriggio alle 17,30). Non è un buon periodo per i piemontesi che nelle ultime due giornate hanno rimediato sonore sconfitte con l’Ascoli (4-1) e con il Carpi (1-3), guadagnando appena tre punti in cinque partite. Tre punti figli della vittoria proprio con il Guidonia Montecelio, a dimostrazione che i valori alla squadra di Nisticò non mancano: le zebrette, pertanto, non dovranno abbassare la guardia, ma tenere alta l’asticella.

I biglietti per assistere a Pianese-Bra saranno disponibili fino al giorno della sfida. I tagliandi possono essere acquistati in tutti i punti vendita Ciaotickets e online su Ciaotickets.com. Di seguito i prezzi, esclusa la prevendita. Tribuna d’Onore: 30 euro; tribuna: 15 euro; tribuna ridotto (under 18 e over 65): 10 euro; tribuna ridotto (under 14): 5 euro. I biglietti per il settore ospiti saranno in vendita fino alle 19 di domani al costo di 15 euro più i diritti di prevendita. Per Simeoni e compagni in programma oggi una singola sessione di allenamento, domani pomeriggio si terrà la consueta seduta di rifinitura.