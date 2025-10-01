Calcio Serie C. La Pianese mette il Livorno nel mirino. Mister Birindelli fa la conta dei disponibili

Giorni di lavoro intenso sul monte Amiata: la Pianese, forte del successo sul Perugia a firma Bellini, si sta preparando alla nuova sfida che l’attende, la gara di venerdì con il Livorno (fischio di inizio alle 20,30). L’obiettivo dei bianconeri è trovare il primo successo tra le mura amiche del Comunale dove, fino a questo momento, sono arrivati i due ko con Carpi e Arezzo e il pareggio con la Sambenedettese. Mister Birindelli (nella foto), per la sfida con i labronici, avrà ancora qualche assenza: oltre al lungodegente Vigiani (lesione del crociato), mancheranno nuovamente Amey, impegnato con la Nazionale Under 20, ed Ercolani ai box causa squalifica. Il giocatore si è preso quattro giornate di stop forzato dopo l’espulsione in Pianese-Arezzo: la società ha presentato ricorso, il reclamo deve essere discusso. Venerdì sera, tra l’altro, Simeoni e compagni si troveranno davanti il loro più recente passato: sulla panchina del Livorno è infatti seduto Alessandro Formisano, l’allenatore che ha guidato la squadra la scorsa stagione dopo la separazione da Prosperi. A fine campionato il tecnico, nonostante avesse ancora un altro anno di contratto, ha deciso di intraprendere un’altra strada. L’inizio è stato in salita, ha anche rischiato l’esonero, nelle ultime giornate gli amaranto hanno lanciato segnali di ripresa: 7 i punti in classifica (2 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); solo 3 i gol realizzati, 9 i subiti.