Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Calcio Serie C. La Pianese mette il Livorno nel mirino. Mister Birindelli fa la conta dei disponibili

Calcio Serie C. La Pianese mette il Livorno nel mirino. Mister Birindelli fa la conta dei disponibili

Giorni di lavoro intenso sul monte Amiata: la Pianese, forte del successo sul Perugia a firma Bellini, si sta preparando...

di ANGELA GORELLINI
1 ottobre 2025
Giorni di lavoro intenso sul monte Amiata: la Pianese, forte del successo sul Perugia a firma Bellini, si sta preparando...

Giorni di lavoro intenso sul monte Amiata: la Pianese, forte del successo sul Perugia a firma Bellini, si sta preparando...

XWhatsAppPrint

Giorni di lavoro intenso sul monte Amiata: la Pianese, forte del successo sul Perugia a firma Bellini, si sta preparando alla nuova sfida che l’attende, la gara di venerdì con il Livorno (fischio di inizio alle 20,30). L’obiettivo dei bianconeri è trovare il primo successo tra le mura amiche del Comunale dove, fino a questo momento, sono arrivati i due ko con Carpi e Arezzo e il pareggio con la Sambenedettese. Mister Birindelli (nella foto), per la sfida con i labronici, avrà ancora qualche assenza: oltre al lungodegente Vigiani (lesione del crociato), mancheranno nuovamente Amey, impegnato con la Nazionale Under 20, ed Ercolani ai box causa squalifica. Il giocatore si è preso quattro giornate di stop forzato dopo l’espulsione in Pianese-Arezzo: la società ha presentato ricorso, il reclamo deve essere discusso. Venerdì sera, tra l’altro, Simeoni e compagni si troveranno davanti il loro più recente passato: sulla panchina del Livorno è infatti seduto Alessandro Formisano, l’allenatore che ha guidato la squadra la scorsa stagione dopo la separazione da Prosperi. A fine campionato il tecnico, nonostante avesse ancora un altro anno di contratto, ha deciso di intraprendere un’altra strada. L’inizio è stato in salita, ha anche rischiato l’esonero, nelle ultime giornate gli amaranto hanno lanciato segnali di ripresa: 7 i punti in classifica (2 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); solo 3 i gol realizzati, 9 i subiti.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su