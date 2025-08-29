Calcio Serie C. La Pianese non si ferma e mette a segno un altro colpo. Preso il difensore Lorenzo Coccia, terzino classe 2002

Secondo innesto (dopo quello di Fabrizi del Pineto che ha fatto il percorso inverso a Mastropietro) in poche ore per la Pianese che prosegue ad allenarsi in vista del match di domenica alle 18 contro il Carpi al Comunale. Ufficiale ieri l’approdo a Piancastagnaio del difensore Lorenzo Coccia (nella foto), terzino classe 2002 che arriva dall’Arezzo in prestito. Nato ad Alatri (in provincia di Frosinone) nel 2002, Coccia muove i suoi primi passi nel mondo del calcio nel settore giovanile del Frosinone e proprio in gialloazzurro trova la sua prima presenza in prima squadra in serie B nella stagione 2020/21. Dopo un fugace passaggio a Siena nell’estate del 2021 e l’addio ai bianconeri di Gilardino in seguito al ripescaggio in C, arriva al Follonica Gavorrano in serie D, nel girone E, dove raccoglie 35 presenze, due gol e un assist. Nel 2022 il Modena lo acquista e lo gira in prestito alla Carrarese nel girone B di Serie C; l’anno successivo viene nuovamente ceduto in prestito, questa volta all’Arezzo, sempre in serie C. Proprio in amaranto ha disputato anche la stagione appena conclusa. Nelle tre stagioni passate in Toscana colleziona 79 presenze, condite da una rete e due assist. Coccia nel 3-5-2 di Birindelli si giocherà una maglia con il giovane Martey, che ha destato buone sensazioni in questa primissima parte di stagione. Prosegue intanto la vendita dei biglietti per la partita contro gli emiliani, con i tagliandi che saranno disponibili fino al giorno della gara e potranno essere acquistati in tutti i punti vendita Ciaotickets e online su Ciaotickets.com. I prezzi: tribuna d’onore 30 euro (più prevendita), tribuna 15 euro (più prevendita), tribuna ridotto Under 14 5 euro, tribuna ridotto Under 18 10 euro, tribuna ridotto Over 65 10 euro. I biglietti per il settore ospiti saranno in vendita fino alle 19 di sabato al costo di 15 euro più i diritti di prevendita.