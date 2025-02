Calcio Serie C. La Pianese è tornata ad allenarsi. In testa il confronto di sabato con il Milan Futuro

La Pianese dopo la brillante affermazione sul campo del Sestri Levante ha ripreso con morale alto la preparazione ieri pomeriggio. Un successo che rappresenta carburante extra per aprire al meglio la nuova settimana: l’impegno con il Milan Futuro di sabato (al Comunale) è già alle porte, motivo per cui i bianconeri si sono ritrovati ieri per cominciare a preparare la gara. Agli ordini di mister Formisano e del suo staff, la squadra ha ripreso ad allenarsi dividendosi in due gruppi: i giocatori scesi in campo in Liguria hanno effettuato un lavoro di scarico, il resto del gruppo invece ha svolto un lavoro integrativo. Non si è allenato Polidori, ancora alle prese con il problema muscolare accusato contro la Lucchese. Il vice capitano bianconero dovrà proseguire con l’iter riabilitativo, il suo infortunio sarà quindi rivalutato la prossima settimana attraverso specifici esami strumentali. Il programma settimanale prevede sedute pomeridiane anche nelle giornate di oggi e domani. Venerdì appuntamento per la rifinitura della vigilia sempre al pomeriggio. "Abbiamo vinto una partita davvero difficile – ha detto a TeleIdea il neo arrivato Marchesi, autore del gol decisivo a Sestri -. Sono tre punti fondamentali per consolidare la nostra posizione in classifica. Sono qui da pochi giorni ma mi sto trovando molto bene col gruppo". Per la partita di sabato alle i biglietti saranno disponibili fino al giorno della gara. I tagliandi potranno essere acquistati in tutti i punti vendita Ciaotickets e online su Ciaotickets.com. I prezzi variano dalla tribuna d’onore, 30 euro più prevendita ai 15 euro di tribuna, con ridotto per Under 14 (5 euro), Under 18 (10 euro) Over 65 (10 euro). I biglietti per il settore ospiti saranno in vendita fino alle 19 di venerdì al costo di 15 euro più i diritti di prevendita.

g.d.l.