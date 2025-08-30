Calcio Serie C. La Pianese mette nel mirino il Carpi. Fabrizi: "Ci stiamo preparando al meglio». Coccia: "Carico e pronto a giocare»

Vigilia della prima gara interna di campionato per la Pianese che domani alle 18 attende il Carpi con la voglia di confermare la bella prestazione di sette giorni fa ad Ascoli. Dovrebbero essere a disposizione per la sfida agli emiliani anche i due ultimi arrivati in casa bianconera, ovvero l’attaccante Fabrizi e il terzino Coccia. "Sono stato accolto bene dallo staff e dai compagni – dice Luca Fabrizi, nuovo attaccante bianconero giunto a titolo definito dal Pineto – quello della Pianese è un gruppo davvero unito. Ci stiamo già preparando al meglio per il Carpi. Sarà una partita complicata, cercheremo di farci trovare pronti e seguire le direttive del mister. Il girone B lo conosco bene perché ci ho giocato già lo scorso anno. E’ un raggruppamento complicato con società importanti allestite per vincere. Credo che ci sarà molta competizione in zona della classifica". Infine sulle caratteristiche dell’ex Pineto e Latina. "Sono un attaccante d’area e mi trovo bene a giocare con un altro giocatore offensivo vicino. Cercherò di dare il mio contributo in tutti i frangenti alla squadra" ha concluso Fabrizi.

Anche Lorenzo Coccia ha parlato dopo i primi allenamenti con i nuovi compagni. "Siamo partiti forte, ho iniziato subito con sedute intense e faticose. Mi sono trovato subito molto bene con il gruppo e sto cercando di integrarmi il più in fretta possibile. L’obiettivo – spiega Coccia – è dare una mano alla squadra. Sono carico e non vedo l’ora di giocare per provare a fare bene come squadra e a livello personale. Il Carpi? Difficile, ogni gara propone sfide complicate. Noi ci stiamo impegnando per prepararla al meglio". Per il mancino ciociaro si tratta della terza esperienza di fila in Toscana dopo quelle di Carrara ed Arezzo. Proprio in amaranto ha disputato anche la stagione appena conclusa. Nelle ultime tre stagioni passate ha collezionato 79 presenze, condite da una rete e due assist.

Prosegue intanto la vendita dei biglietti, con i tagliandi che saranno disponibili fino a domani e potranno essere acquistati in tutti i punti vendita Ciaotickets e online su Ciaotickets.com. I prezzi: tribuna d’onore 30 euro (più prevendita), tribuna 15 euro (più prevendita), tribuna ridotto Under 14 5 euro, tribuna ridotto Under 18 10 euro, tribuna ridotto Over 65 10 euro. I biglietti per il settore ospiti saranno in vendita fino alle 19 di sabato al costo di 15 euro più i diritti di prevendita.