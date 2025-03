Calcio Serie C. La Pianese prepara la sfida alla Spal. Pacciardi fuori

Domenica di lavoro sul campo per la Pianese che si prepara al turno infrasettimanale contro la Spal di domani al Comunale di Piancastagnaio alle 18,30. I bianconeri sono reduci da due sconfitte di misura contro Carpi e Gubbio che hanno interrotto una clamorosa striscia di risultati utili consecutivi che li aveva proiettati in una ottima posizione di classifica. La graduatoria resta comunque più che buona così come le prestazioni ma nel gruppo c’è voglia di tornare a fare punti subito. Non sarà facile però perché la Spal vive una stagione diametralmente opposta a quella dei bianconeri. Dopo un campionato stentato, lo scorso, quest’anno i ferraresi sono incappati in una annata assolutamente da dimenticare e al momento rischiano non solo i playout ma anche la retrocessione diretta in serie D. Il successo di sabato sera del Sestri Levante contro il Campobasso dell’ex allenatore amiatino Prosperi ha infatti inguaiato gli estensi che sono solo a +2 sul trio di ultime della classe composto dai liguri, dal Legnago (che ha strappato un punto a Sassari) e dal Milan Futuro, che ha pareggiato col Perugia. Passando al campo, mister Formisano avrà a disposizione domani il mediano Proietto che torna dalla squalifica e spera di riavere almeno per la panchina il centrale Masetti, che nelle ultime uscite era out per un affaticamento. Fuori invece Pacciardi per squalifica dopo il giallo rimediato nel finale a Gubbio venerdì sera. Da valutare il modulo visto che nelle ultime due gare qualcosa a livello tattico è cambiata con una difesa a quattro e con quattro giocatori spiccatamente offensivi dalla metà campo in su. All’andata, giocata anch’essa in un turno infrasettimanale, finì 1-1: vantaggio emiliano con Rao, pari di Mignani nel finale.

g.d.l.