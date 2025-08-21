Calcio Serie C. La Pianese piazza un altro colpo nel reparto difensivo. E’ stato ingaggiato il difensore del 1991 Matteo Gorelli
La Pianese rinforza il reparto difensivo in vista dell’esordio in campionato ad Ascoli. Ufficiale infatti l’ingaggio di Matteo Gorelli (nella foto), difensore nato a Grosseto nel 1991 ed attualmente svincolato, che nella stagione 2025/26 tornerà a vestire la maglia bianconera degli amiatini. Gorelli cresce nel settore giovanile del Livorno prima di esordire in Serie D con il Pontedera nella stagione 2010/11. Nel 2014 approda per la prima volta a Piancastagnaio, sempre in serie D (girone E), collezionando 18 presenze e 2 reti. Nel 2017 si trasferisce al Grosseto, con cui diventa protagonista della scalata dall’Eccellenza ai professionisti, arrivando a disputare anche i playoff per la Serie B. Dopo la parentesi al San Donato Tavarnelle, nelle ultime due stagioni ha difeso i colori del Rimini, raccogliendo 56 presenze e 2 gol in serie C. Con questo innesto il pacchetto arretrato si completa numericamente visto che era rimasto orfano di Polidori, che per motivi personali è sceso in Eccellenza in Umbria.
La Pianese ieri ha reso noto anche che sono in vendita i biglietti per il settore ospiti dello stadio ‘Cino e Lillo Del Duca’ validi per la 1ª giornata del campionato di calcio di serie C Sky Wifi 2025/26, che vedrà affrontarsi Ascoli e Pianese. Il calcio d’inizio è previsto alle 18 di sabato. I tagliandi per il settore ospiti possono essere acquistati online sul sito di TicketOne e in tutti i rivenditori TicketOne autorizzati. Il costo unico dei tagliandi è di 14 euro compresi i diritti di prevendita. La vendita sarà attiva fino alle 19 di domani. La società informa inoltre che il percorso obbligatorio per la tifoseria ospite è il seguente: dall’autostrada A14 uscita San Benedetto del Tronto, poi Raccordo Autostradale 11 (superstrada Ascoli-Mare) quindi S.S. 4 (Salaria) uscita Rosara. Proseguire in direzione Stadio fino all’area di parcheggio sulla Circonvallazione Nord.
