Calcio Serie C. La Pianese attende il nuovo allenatore. Ufficiale l’iscrizione al campionato 25-26

In attesa di ufficializzare la scelta del nuovo allenatore che prenderà il posto di Formisano, promesso sposo del Livorno, la Pianese ha comunicato "di aver ottenuto l’esito favorevole per il rilascio della Licenza Nazionale, necessaria per l’ammissione al campionato di Serie C 2025/26. A seguito dell’analisi della documentazione prodotta, sia la Covisoc che la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi hanno espresso parere positivo, confermando il rispetto di tutti i requisiti previsti". Così la nota ufficiale del club amiatino dopo l’ok per l’iscrizione al secondo anno di fila di professionismo. La stessa Covisoc che ha comunicato venerdì alle società di C l’accettazione di tutte le domande pervenute, a eccezione di quella della Spal. II Consiglio federale di giovedì ufficializzerà le esclusioni, mentre hanno tempo fino al 24 i club che hanno ricevuto la deroga avendo partecipato alla post season. I posti liberi in C, a questo punto, dovrebbero essere tre: due riammissioni al posto di Brescia e Lucchese (entrambe non hanno presentano la domanda) che dovrebbero essere Pro Patria e Caldiero Terme, retrocesse ai playout rispettivamente contro Pro Vercelli e Triestina e la neo nata Inter Under23 che prenderà il posto della Spal. Tornando alla Pianese, al momento di calciatori che hanno ancora l’accordo col club per la prossima stagione ci sono i difensori Ercolani, Polidori e Chesti, i centrocampisti Nicoli, Proietto e Simeoni (nella foto, che deve solo formalizzare il rinnovo) e gli attaccanti Mastropietro e Mignani. Quest’ultimo logicamente è quello che ha maggiore mercato e lascerà quasi certamente Piancastagnaio. Chi potrebbe tornare in bianconero dopo cinque mesi ottimi in prestito è Masetti per il quale Cangi dovrebbe esercitare il diritto di riscatto con l’Arezzo.