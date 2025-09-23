Calcio serie C. La Pianese oggi attende l’Arezzo . Birindelli tiene alta la guardia

Dopo il punto sudato, ma meritato di Pesaro, la Pianese attende la corazzata Arezzo oggi al Comunale alle 18,30. La squadra amaranto, guidata da Bucchi, è partita con il botto, con quattro vittorie in altrettante partite prima di cedere nell’ultimo turno di campionato contro il Guidonia tra le mura amiche. "Ho visto l’Arezzo contro il Guidonia – ha detto il tecnico bianconero Alessandro Birindelli (foto) alla vigilia del match – che ha fatto partita coraggiosa sfruttando una palla inattiva. Poi l’Arezzo ha fatto la gara costruendo diverse occasioni importanti col portiere avversario che è stato grande protagonista. È una squadra con un’identità forte e verrà a Piancastagnaio per provare a fare la gara, come è nel suo dna". I bianconeri vengono però da tre risultati utili di fila. "A Pesaro l’atteggiamento è quello giusto come lo era stato contro l’Ascoli. Si è vista una squadra battagliera che ha saputo soffrire, ma anche ripartire negli spazi: peccato per l’occasione persa nel finale con Peli che è stato poco lucido. Gara dispendiosa? Sicuramente, quindi ci saranno rotazioni anche perché poi andremo a Perugia. Sono soddisfatto della crescita della squadra e dell’equilibrio in campo, un ordine che viene evidenziato ogni volta. Dobbiamo però migliorare negli ultimi 20 metri. Abbiamo perso giocatori importanti ma chi li ha sostituti ha grande qualità. Mancherà ovviamente Vigiani che sarà out per diversi mesi e Amey che sarà via per gli impegni della nazionale Under20".

Infine sul girone. "Tante squadre attrezzate non solo Arezzo e Ascoli. Il Ravenna a esempio ha ottime qualità. Perugia e Livorno sono in ritardo ma possono ambire a giocarsi posizioni di leadership", conclude Birindelli. L’arbitro della gara è Domenico Leone di Barletta, mentre Andriambelo Nirintsalama (Roma 1) e Alessandro Rastelli (Ostia Lido) saranno gli assistenti. Gerardo Simone Caruso della sezione di Viterbo è invece il IV ufficiale designato e Giacomo Bianchi di Pistoia l’operatore Fvs. Lo scorso anno l’Arezzo vinse due volte, 4-2 in casa e 3-2 a Piancastagnaio. Non andò molto meglio due anni prima, in D con due successi degli amaranto all’epoca guidati da Indiani.

g.d.l.