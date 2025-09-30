Calcio serie C. La Pianese prepara la sfida con il Livorno. Bellini: "Dedico il gol ai miei nonni»

Con il morale altissimo per il successo centrato a Perugia, la Pianese prosegue la preparazione in vista del prossimo impego, la sfida del Comunale con il Livorno, in programma venerdì alle 20,30. A regalare i tre punti alle zebrette, al Curi, Leonardo Bellini (foto). "Ci tenevo a fare un gol che valesse una vittoria – le parole dell’attaccante bianconero –: è accaduto e ha portato un successo importantissimo, perché conquistato su un campo difficile. E’ arrivata anche una bellissima prestazione di squadra, per novanta minuti siamo stati attenti e motivati". "Sono contento per i miei tre gol – ha aggiunto – e poteva arrivare anche il quarto: nel primo tempo il portiere ha fatto davvero un miracolo. Ma resto soddisfatto e spero di segnarne ancora tanti. La dedica è alle persone più care, alla mia famiglia, alla mia fidanzata ma soprattutto ai miei nonni, a quelli che non ci sono più. Loro sono sempre stati i miei primi tifosi e, come sempre, quando ho segnato ho pensato a loro". I biglietti per Pianese-Livorno possono essere acquistati in tutti i punti vendita Ciaotickets e online su Ciaotickets.com. I prezzi, esclusa la prevendita: Tribuna d’onore: 30 euro. Tribuna: 15 euro. Tribuna ridotto under 14: 5 euro. Tribuna ridotto under 18 e over 65: 10 euro. I residenti nella provincia di Livorno potranno acquistare i tagliandi esclusivamente per il settore ospiti entro le 19 di giovedì.