Calcio Serie C. La Pianese ora mette nel mirino il Rimini. Una delegazione bianconera a scuola

Prosegue la preparazione della Pianese, in vista della gara casalinga di domani con il Rimini. Mister Formisano, per il match, potrebbe avere l’intera rosa a disposizione: il lungodegente Polidori ha infatti ripreso a lavorare con il gruppo e potrebbe anche far parte dei convocati. Intanto ieri, una delegazione bianconera ha fatto visita alle scuole Pasquale Mazzi e Anna Frank. Gli alunni hanno avuto la possibilità di conoscere il ds Cangi, il mister e i giocatori Simeoni, Mignani, Nicoli e Frey e ricevere dalle loro mani gli album Panini (la giornata si è svolta nell’ambito della Panini Week). L’occasione è servita anche per parlare dell’importanza dello sport e dei suoi valori, come il rispetto, la collaborazione e il fair play. A fare gli onori di casa, peraltro, un cicerone d’eccezione: Domenico Capitani. Il ‘prof’, infatti, oltre a essere il vice-preparatore atletico delle zebrette è anche l’insegnante di alcuni dei ragazzi.