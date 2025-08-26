Calcio Serie C. La Pianese pensa già al Carpi. Torna capitan Simeoni. Mercato: vicino l’arrivo del centrocampista Calcagni

Dopo due giorni di meritato riposo per smaltire le fatiche di Ascoli torna in campo oggi la Pianese che mette nel mirino la sfida di domenica alle 18 al Comunale contro il Carpi. Mister Birindelli in vista del match contro gli emiliani, prima uscita ufficiale della stagione, recupera capitan Simeoni che nelle Marche era out per una squalifica rimediata nel secondo turno playoff del campionato scorso a Pescara. Il recupero del veterano bianconero permetterà al tecnico di avere più alternative in mezzo al campo anche se nelle prossime ore in questo senso potrebbero giungere novità dal mercato. Sembra in stato avanzato la trattativa con il Novara per il jolly di centrocampo Riccardo Calcagni, per il quale il direttore sportivo Cangi avrebbe battuto la concorrenza della Casertana. Perugino classe 1994 Calcagni è reduce da un discreto triennio in Piemonte dopo aver militato nel girone B con le maglie di Pontedera, Lucchese e Viterbese. Un innesto di grande esperienza e qualità quindi oltre che duttilità visto che oltre che come mezzala Calcagni (che ha ancora un anno di contratto con il Novara e che era stato anche accostato al Ravenna) può essere impiegato anche come terzino destro, nel caso della Pianese che gioca a tre dietro, come quinto di metà campo. Nelle prossime ore potrebbero esserci delle novità in questo senso anche perché il mercato chiude lunedì prossimo, 1 settembre, alle 20 e dunque non c’è molto tempo. Sicuramente serve qualcosa anche in avanti visto che Mastropietro sembra essere con le valigie in mano destinazione Pineto. Nelle settimane scorse erano stati accostati alla Pianese i centravanti De Paoli del Giugliano (non esattamente memorabile la sua parentesi al Siena nel 2022/23) e Scapin, svincolato dalla Clodiense.

g.d.l.