Calcio. Serie C, le norme e le ipotesi sui ripescaggi

In settimana la Covisoc di esprimerà sulle documentazioni delle 58 società di serie C (su 60) che hanno presentato la domanda entro lo scorso 6 giugno. Lucchese e Brescia sono le uniche a non averlo fatto, per diversi motivi, e al loro posto ci saranno due riammissioni con la Pro Patria in pole position come prima tra le retrocesse. In base alle eventuali altre defezioni (certa quella della Spal, ma è in bilico anche il Rimini) si apriranno poi i ripescaggi. Le società di serie D presenti nella graduatoria che intendono fare la richiesta di ripescaggio dovranno avere disponibili 950mila euro.

La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione prevista per l’iscrizione alla serie C e da un assegno circolare a fondo perduto da 300mila euro intestato alla Figc, oltre alla fideiussione di 350 euro e un’ulteriore garanzia fideiussoria di 300 euro a favore della stessa Lega Pro. Un esborso quindi enorme che pare oggettivamente difficile da corrispondere la maggior parte dei club interessanti tra i quali ovviamente non c’è la Robur che non essendo entrata nei playoff non fa parte della graduatoria. Praticamente sicura di un posto la neonata Inter Under23 mentre spera anche il Ravenna, giunto secondo del girone D.