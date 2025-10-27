Calcio Serie C. L’emergenza assenti vera nemica del Carpi. Ma la classifica migliora rispetto a un anno fa

L’applauso con cui la curva ’Bertesi-Siligardi’ ha accolto a fine gara la squadra dopo la pesante debacle col Gubbio testimonia come fin qui il campionato del Carpi sia andato oltre alle attese. I ragazzi di Cassani per la prima volta hanno completamente sbagliato l’approccio pagando a caro prezzo due palloni regalati con lo 0-2 e l’entrata in ritardo di Zagnoni (rischia due turni di stop) che al 24’ ha di fatto chiuso la gara. Per il difensore biancorosso l’espulsione è stata una vera e propria ’eccezione calcistica’ visto che quello subito sabato è il primo rosso diretto in 264 gettoni fra C e D, il secondo assoluto in carriera dopo quello (doppio giallo) nel maggio 2022 col Lentigione nella semifinale playoff con la Correggese. Al Carpi stanno mancando soprattutto le rotazioni in una rosa che ha perso tanti titolari e domenica a Sassari con la Torres oltre a Gerbi, Forapani e Forte non ci saranno nemmeno gli squalificati Casarini e Zagnoni, col punto interrogativo su Sall. Cassani dovrà essere bravo a ’stringere’ la cinghia in questo momento no, forte di un cammino fin qui comunque più che buono: l’anno scorso il Carpi aveva 4 punti in meno.

Classifica: Arezzo 28, Ascoli e Ravenna 27, Ternana 18, Forlì e Guidonia 17, Gubbio e Campobasso 16, Pineto e Carpi 15, Samb e Juve NG 14, Pianese e Vis Pesaro 13, Pontedera 11, Livorno 10, Torres e Bra 7, Perugia 3, Rimini (-12) -1.

Coppa. Per domani sera (20,30) tagliandi disponibili su Vivaticket (non valgono gli abbonamenti) o domani dalle 18 alle 21,15 in biglietteria.

