Calcio Serie C. Pianese focalizzata sulla sfida al Carpi. Da Pozzo: "Centriamo prima l’obiettivo di inizio stagione e poi guardiamo oltre»

Domani a Carpi la Pianese torna in campo per consolidare la posizione play-off e cercare il quarto sigillo consecutivo dopo i tre contro Lucchese, Sestri Levante e Milan Futuro che sono valsi il sesto posto della classifica. A parlare a poche ore dalla trasferta in Emilia è Lorenzo Da Pozzo (nella foto), orgoglioso del percorso fatto dalla squadra fino ad oggi. "È indubbiamente un periodo positivo quello che stiamo attraversando, ma non ho mai avuto dubbi. Sin dal mio arrivo – spiega l’esterno bianconero – era bastato poco per accorgermi di quanto la squadra fosse valida. Ci sono stati molti cambiamenti da inizio anno ma a non essere cambiato è l’esito perché il gruppo è forte e i risultati sono una conseguenza di come lavoriamo quotidianamente, degli allenamenti e delle nostre prestazioni sul campo".

Se a livello collettivo il lavoro svolto è sotto gli occhi di tutti, Da Pozzo esprime soddisfazione anche per la crescita personale. "L’annata sta procedendo bene, ho trovato grande continuità. Dal punto di vista realizzativo si può ancora incrementare il bottino, non tanto per il mio appagamento, quanto per aiutare la squadra in generale e cercare di contribuire a raggiungere il miglior risultato collettivo possibile".

"L’obiettivo è continuare come stiamo facendo. Non ci si può e non ci si deve fermare, ma noi siamo partiti per centrare un obiettivo chiaro. Un obiettivo che non è stato ancora totalmente raggiunto, per cui adesso pensiamo a quello, poi potremo guardare oltre".

All’orizzonte c’è la trasferta di Carpi, da cui la Pianese vuole tornare con un altro risultato positivo. "Arriviamo bene alla sfida. Siamo tranquilli perché la posizione di classifica ci concede serenità, ma non vogliamo fermarci. Mi aspetto una partita complicata come tutte quelle di questo campionato e non dovremo abbassare la guardia. Il Carpi – conclude – è una squadra che ha individualità importanti ed è reduce da una vittoria a Pontedera. Finora gli è forse mancata quella continuità che possiamo avere avuto noi in questo ultimo periodo ma è una squadra sicuramente ostica".