Calcio Serie C. Pianese a casa Vis Pesaro. La carica di mister Birindelli

"Dovremo mettere in campo, con serenità, quello che sappiamo fare, continuando a lavorare sul miglioramento della proposta di gioco, sulla riconquista e sulle ripartenze": suona la carica, Alessandro Birindelli (nella foto), alla vigilia della partita di oggi sul campo della Vis Pesaro (al Benelli, alle 15). I biancorossi arrivano da una convincente vittoria per 3-0 sul Livorno e hanno raccolto finora 5 punti, gli stessi delle zebrette. "La Vis è una squadra a questo campionato – sottolinea il tecnico amiatino –. Non parte mai forte, ma costruisce un percorso solido, come l’anno scorso quando è arrivata ai play off da protagonista. Ha un allenatore esperto e giocatori di qualità e imprevedibilità come Di Paola, Giovannini, Jallow e Nicastro. Bisognerà essere concreti, compatti e non concedere spazi tra le linee né sugli esterni, dove sanno creare superiorità". La Pianese si presenterà all’appuntamento per di centrare il terzo risultato utile consecutivo, dopo la vittoria di Sassari e il pari con la Sambenedettese. "Siamo stati bravi, sabato scorso, a fare la giusta chiamata all’Fvs in occasione del rigore degli avversari e poi a trovare il gol del pareggio – ha detto Birindelli –. La partita per 60-65 minuti è stata equilibrata. Noi abbiamo fatto bene la fase di non possesso, senza concedere spazi. Purtroppo abbiamo subito gol da schierati. A volte manca l’attenzione e la cura del dettaglio, ci stiamo lavorando". Gli ultimi precedenti tra le due formazioni risalgono alla scorsa stagione: sia all’andata che al ritorno a imporsi fu la squadra di casa, sempre con il punteggio di 2-0. A dirigere l’incontro (canale Sky Sport 256), sarà Davide Gandino di Alessandria. Gli assistenti Gianluca Scardovi di Imola e Angelo Di Curzio di Civitavecchia; quarto uomo Leonardo Leorsini di Terni. Stefano Allievi di San Benedetto del Tronto l’operatore Fvs. Intanto la società ha reso noto che sono 237 gli abbonamenti sottoscritti: "Un risultato importante, superiore anche a quello dello scorso anno, che conferma la crescita costante della realtà bianconera. La Pianese desidera ringraziare uno a uno gli abbonati per il loro sostegno, mai dato per scontato. Grazie ai 237 cuori bianconeri che hanno scelto di essere al fianco della squadra domenica. Grazie a chi non vuole lasciarla mai sola".