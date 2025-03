Calcio Serie C. Pianese a Gubbio. Vendita biglietti del settore ospiti

La Pianese vuole riscattare subito la sconfitta con il Rimini: venerdì le zebrette scenderanno nuovamente in campo e lo faranno allo stadio Pietro Barbetti di Gubbio, con fischio di inizio alle 20,30. I biglietti per assistere alla sfida sono già in vendita: i tagliandi per il settore Curva Ospiti possono essere acquistati online sul sito del circuito VivaTicket e nei punti vendita VivaTicket autorizzati al costo unico di 10 euro, più i diritti di prevendita. I biglietti saranno disponibili fino alle 19 di domani. La società ricorda che non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti il giorno della partita e che l’ingresso all’impianto sportivo sarà garantito solamente mostrando il titolo d’accesso e un documento d’identità. Informazioni utili: il parcheggio del settore ospiti è situato in Viale Umberto Paruccini. Prosegue intanto la preparazione della squadra: per la sfida in terra umbra, dovrebbe tornare abile e arruolabile Polidori. In via di valutazione Frey e Masetti. Simeoni e compagni torneranno in campo oggi pomeriggio. Domani, sempre di pomeriggio, è in programma la seduta di rifinitura.