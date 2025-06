Calcio Serie C. Pianese: arriva la punta Bellini

Leonardo Bellini, la prossima stagione, vestirà la maglia della Pianese: l’operazione deve soltanto essere ufficializzata. L’attaccante, classe 2001, cresciuto calcisticamente nella Lastrigiana (è originario di Lastra a Signa), nelle ultime quattro stagioni ha vestito la maglia del Poggibonsi collezionando, in totale, 109 presenze e 31 reti, 9 nell’ultimo campionato: è stata proprio del mister dei leoni, Stefano Calderini, l’intuizione di trasformarlo da esterno di centrocampo a centravanti. Per Bellini si tratta della prima esperienza in Serie C: il direttore sportivo bianconero Francesco Cangi era sulle sue tracce già lo scorso gennaio, ma il club giallorosso preferì non liberarlo in assenza di un sostituto del suo livello. Bellini rappresenta un importante innesto per il reparto offensivo delle zebrette, in attesa di conoscere cosa riserverà il destino a Guglielmo Mignani, seguito da diversi club, sia di terza serie che di categoria superiore: il bomber senese potrebbe lasciare il monte Amiata a breve, anche se non è esclusa totalmente una sua permanenza in bianconero.