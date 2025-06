Calcio Serie C. Pianese, Birindelli verso la panchina. Società e tecnico stanno limando i dettagli

Potrebbe essere Alessandro Birindelli (nella foto) il nuovo allenatore della Pianese. Il tecnico pisano, classe 1974, colonna difensiva della Juventus quando aveva le scarpette ai piedi, e la società bianconera stanno definendo i dettagli dell’accordo: l’ufficialità potrebbe arrivare a strettissimo giro.

Birindelli, reduce dall’esperienza sulla panchina dell’Empoli Primavera (a gennaio l’esonero), sembra aver vinto la concorrenza di altri colleghi, come Zanchetta (che dovrebbe finire al Novara) e Occhiuzzi. Se la volontà della Pianese, come ha spiegato il direttore sportivo, Francesco Cangi, era quella di proseguire con Alessandro Formisano, la decisione dello stesso allenatore di lasciare il onte Amiata per "confrontarsi con altre realtà", ha portato la società bianconera a valutare un ventaglio di tecnici che potessero sposare al cento per cento la causa.

La scelta, quindi, sembra essere ricaduta su Birindelli. Formisano, stando ai rumors, potrebbe invece sedersi sulla panchina del Livorno: la stagione dei labronici si è chiusa domenica con la vittoria della Poule Scudetto; per Indiani potrebbe essere stata l’ultima partita in amaranto: il veterano dei tecnici, mago delle promozioni, sembra destinato a guidare, la prossima stagione, il Grosseto, con l’obiettivo di centrare l’ennesima impresa.