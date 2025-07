Calcio serie C. Pianese, dal Pisa arriva Christian Sussi a titolo definitivo

Secondo arrivo ufficiale per la Pianese che ha tesserato Christian Sussi (foto). La società amiatina ha infatti trovato un accordo con il Pisa Sporting Club per il trasferimento a titolo definitivo del giocatore, terzino destro che all’occorrenza può essere impiegato anche sull’altra fascia o in zone più avanzate del campo.

Nato ad Arezzo nel 2001, Sussi ha disputato l’ultima stagione da aggregato alla prima squadra del Pisa in serie B (una presenza nella trionfale annata dei nerazzurri di Inzaghi) mentre negli anni precedenti aveva già collezionato oltre 80 presenze in Lega Pro con le maglie di Fiorenzuola, Paganese e Arezzo. "Ho avuto il piacere di sentire di sentirmi spesso con la società, in tutto questo anno – dice Sussi – mi hanno seguito e mi hanno voluto per dare un contributo alla squadra. Le impressioni sono super positive, così come le intenzioni della società e anche le mie. Lavoreremo al massimo con tutti i miei compagni, che non vedo l’ora di conoscere in ritiro, per fare un bel campionato".

Nelle idee di Birindelli Sussi occuperà la posizione di esterno destro di metà campo nel 3-5-2. Il terzino è tra l’altro figlio d’arte visto che il padre è Andrea, visto in A con Brescia e Bologna e poi allenatore nei dilettanti con ultima tappa nella scorsa stagione al Torrita. Nelle prossime ore potrebbe arrivare anche l’ufficialità della firma dell’attaccante Bellini dal Poggibonsi, già cercato nell’inverno scorso e gradito anche dal neo tecnico bianconero Birindelli.

E’ prevista a giorni anche l’ufficialità dei gironi di serie C. Per i bianconeri si prospetta un raggruppamento con Arezzo, Ascoli, Bra, Campobasso, Carpi, Forlì, Gubbio, Latina, Livorno, Perugia, Pineto, Pontedera, Ravenna, Rimini, Sambenedettese, Ternana, Torres, Vis Pesaro e una seconda squadra tra Inter, Juventus ed Atalanta.