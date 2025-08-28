Calcio Serie C. Pianese: definita una doppia operazione di mercato. Preso Fabrizi dal Pineto, che ingaggia Mastropietro

Doppia operazione di mercato ieri per la Pianese che ha comunicato di aver raggiunto un accordo con la società Pineto Calcio per il trasferimento a titolo definitivo di Luca Fabrizi (nella foto). Attaccante, nato a L’Aquila nel 1998, Fabrizi è cresciuto nei settori giovanili della squadra della sua città e del Teramo. Nella stagione 2017/18 ha esordito tra i senior in Serie D (Girone F) con la maglia de L’Aquila 1927 e, dopo il passaggio al Giulianova, nel 2022 è approdato tra i professionisti nel girone C di Serie C con il Latina. In nerazzurro, in due stagioni, ha collezionato 70 presenze, realizzando 17 gol e due assist. Nella passata stagione è approdato nel girone B di Serie C al Pineto, dove, tra campionato e Coppa Italia di categoria, è sceso in campo 38 volte, trovando la rete in 4 occasioni e servendo due assist.

Contestualmente, il club bianconero ha raggiunto un accordo con lo stesso Pineto anche per il trasferimento in Abruzzo di Federico Mastropietro. "A Mastropietro, reduce da due stagioni con la Pianese, vanno il ringraziamento di tutta la società e l’augurio delle migliori soddisfazioni dentro e fuori dal campo". L’ormai ex numero dieci lascia dunque il team amiatino dopo due anni in cui è stato assoluto protagonista a suon di gol (17) in 60 presenze da serie D e C. Mastropietro, che a Pineto ritrova il fratello Lorenzo, preparatore atletico della prima squadra abruzzese, ha firmato un biennale. Fabrizi invece potrebbe già essere a disposizione di Birindelli per il match interno di domenica contro il Carpi alle 18.

La società bianconera intanto ha comunicato che i biglietti per la partita contro gli emiliani, saranno disponibili fino al giorno della gara e potranno essere acquistati in tutti i punti vendita Ciaotickets e online su Ciaotickets.com. I prezzi: tribuna d’onore 30 euro (più prevendita), tribuna 15 euro (più prevendita), tribuna ridotto Under 14 5 euro, tribuna ridotto Under 18 10 euro, tribuna ridotto Over 65 10 euro. I biglietti per il settore ospiti saranno in vendita fino alle 19 di sabato al costo di 15 euro più i diritti di prevendita.