Calcio serie C. Pianese, Fabrizi: "Potremo toglierci grandi soddisfazioni»

Il punto contro la Sambenedettese di sabato scorso è stato accolto di buon grado dalla Pianese sia per il discreto valore dell’avversaria, neo promossa ma con ambizioni, sia perché allunga a due la striscia positiva dopo il blitz di sette giorni prima a Sassari.

In rete nell’1-1 contro i rossoblù marchigiani Luca Fabrizi (nella foto), che proprio dalla sua prima rete in maglia Pianese ha iniziato l’analisi del match. "È stata una bella emozione, l’ho cercata e voluta tanto. I compagni e lo staff mi hanno accolto benissimo. Era una partita complicata, dove i piccoli episodi hanno fatto la differenza, ma portiamo a casa un buon punto e ora pensiamo alla trasferta di Pesaro – le sue parole –. È stata un’azione veloce, tutta d’istinto: la palla si è alzata e l’ho toccata con la punta per anticipare il portiere. Ma è stato un lavoro di squadra: il gol premia chi segna, ma dietro c’è sempre l’impegno di tutti".

L’attaccante, giunto a titolo definitivo dagli abruzzesi del Pineto (facendo il percorso inverso di Mastropietro) punta a tornare quello visto a Latina due stagioni fa. Ma prima di tutto c’è la squadra. Anche in questo senso Fabrizi è fiducioso.

"Il bilancio delle mie prime settimane è assolutamente positivo – ha concluso il calciatore –. Con il Carpi non è stata una buona partita, abbiamo sofferto, ma c’è stata una grande reazione con la Torres e contro la Sambenedettese abbiamo dimostrato di essere una squadra tosta e difficile da affrontare. Dobbiamo continuare su questa strada, seguendo le direttive del mister, e potremo toglierci grandi soddisfazioni, sempre mantenendo l’equilibrio".

L’attaccante bianconero, sabato era partito titolare al fianco dell’ex Poggibonsi Bellini. Ora la Pianese si gode qualche ora di riposo, ma pensando già alla sfida di sabato pomeriggio in casa della Vis Pesaro, che lo scorso anno è stata una delle grandi rivelazioni del girone B.

Quella nelle Marche sarà la prima di tre gare ravvicinate molto probanti e difficili sulla carta visto che poi ci sarà il turno infrasettimanale contro la corazzata Arezzo (mercoledì 23) al Comunale alle 18,30 e poi, sabato 27 (alle 17,30) a Perugia. In altre parole, un vero e proprio tour de force per i bianconeri che però non vogliono farsi trovare impreparati.

