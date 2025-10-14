Calcio Serie C. Pianese già concentrata sulla sfida al Bra. Mister Birindelli ritrova Ercolani e Amey

Sabato pomeriggio, al Comunale, arriverà il Bra (fischio di inizio alle 17,30): la Pianese vuole cancellare subito la sconfitta rimediata sul campo del Guidonia Montecelio e regalare un’altra gioia ai propri sostenitori. Il ko in terra laziale non ha minato le certezze delle zebrette, protagoniste, fin qui, di un ottimo cammino, all’insegna dell’equilibrio: 12 i punti in classifica (3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte), con 8 gol realizzati e 8 subiti. Simeoni e compagni, dopo una domenica di riposo, hanno ripreso ieri pomeriggio la preparazione, agli ordini di mister Birindelli e del suo staff, con una seduta di ripresa atletica finalizzata al recupero in cui la squadra ha già messo a fuoco il prossimo avversario. La speranza del tecnico è quella di recuperare più giocatori possibile, visto che nelle ultime settimane le defezioni non sono mancate. Tornerà sicuramente a disposizione Ercolani: il difensore ha scontato le tre giornate di squalifica (quattro inizialmente, ridotte con il ricorso) comminategli dopo l’espulsione nella gara con l’Arezzo. Amey farà il suo ritorno dall’impegno con la Nazionale Under 20: da valutare, quindi, le sue condizioni. Sotto osservazione i centrocampisti Tirelli e Peli. Il programma di lavoro settimanale prevede sedute quotidiane oggi, domani e giovedì; venerdì spazio alla consueta rifinitura della vigilia.