Calcio serie C. Pianese, il ds Cangi: "Un anno positivo. Gennaio va inaugurato con una vittoria»

Si chiude un 2024 fantastico per la Pianese. Un anno solare che ha portato in dote la promozione in C e una prima parte di stagione da incorniciare. A tracciare il bilancio di fine anno è il ds Francesco Cangi (foto). "Abbiamo cominciato questo anno in D – esordisce – davanti a noi avevamo sei mesi per provare a conquistare la promozione e ce l’abbiamo fatta. Sono stati mesi impegnativi, ma che ci hanno dato grande soddisfazione. In estate – prosegue Cangi – è stato fatto un grande lavoro e questa prima parte di stagione ci ha visto fare molto bene sotto tutti i punti di vista. È stato pertanto un anno molto positivo; sono molto contento di dove siamo adesso e di come abbiamo affrontato il campionato fino ad oggi. Dobbiamo però guardare avanti e non accontentarci".

La Pianese vuole cominciare nel migliore dei modi anche il 2025 che prenderà il via lunedì 6 contro l’Ascoli. "Ci metteremo subito al lavoro per consolidare quanto fatto. Dovremo lavorare pensando una partita alla volta, perché davanti a noi avremo un girone di ritorno difficile. Fortunatamente – aggiunge il ds – possiamo contare sull’appoggio della società, sull’apporto di uno staff che h24 e su un gruppo di giocatori che sta dimostrando il proprio valore. Il pubblico? Siamo riusciti a far crescere un grande entusiasmo. I tifosi ci hanno seguito dappertutto. Ci tengo a ringraziarli per la loro vicinanza".