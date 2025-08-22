Calcio Serie C. Pianese, il ritorno di Matteo Gorelli: "Sono un difensore che cerca di dare una mano al gruppo e portare esperienza»
Un ritorno atteso, quello di Matteo Gorelli, ultimo rinforzo in ordine di tempo nella rosa della Pianese. Il difensore centrale classe 1991, tornato in bianconero a distanza di oltre dieci anni dalla sua prima parentesi a Piancastagnaio, porta con sé un bagaglio di grande esperienza, oltre che di fisicità e personalità, caratteristiche predominanti nel corso della sua carriera. "Sono contento di essere tornato. Appena ho preso i contatti con la società – dice il neo difensore di Birindelli – avevo praticamente già deciso. La possibilità di tornare a Piancastagnaio, dove undici anni fa ero stato bene, mi stimola molto e mi permette anche di riavvicinarmi a casa e alla famiglia". Poi sulla squadra che ha trovato. "Ho conosciuto tutti i miei nuovi compagni – aggiunge Gorelli – e mi fa piacere ritrovare Luca Simeoni dopo averci giocato insieme in Primavera. Negli anni ci eravamo incrociati da avversari e adesso sono contento di ritrovarlo da compagno. Anche con il mister ci ho parlato, da ora devo solo pensare a giocare". Gorelli, maremmanocon grande esperienza tra D e C è uno che bada al sodo. "Le mie caratteristiche? Non sono uno che ti mette la palla all’incrocio – scherza Gorelli –. Sono un difensore, devo cercare di dare una mano al gruppo, anche per quella che è la mia età e per l’esperienza che posso portare. Voglio aiutare in particolare a far crescere i giovani, perché se migliorano loro ne risente in positivo tutta la squadra. Se siamo bravi a fare questo, possiamo ripetere un buon campionato". Infine su cosa attende i bianconeri a partire da domani. "So che la squadra – conclude l’esperto centrale difensivo – è cambiata molto dall’anno scorso. Dopo che si è reduci da una grande stagione, confermarsi è sempre difficile. Per quanto riguarda il campionato, il livello è leggermente più basso nelle zone alte, ma dal mio punto di vista è più competitivo nella zona salvezza e in quella playoff". In vendita fino alle 19 di oggi i tagliandi per il settore ospiti dello stadio ‘Cino e Lillo Del Duca’ validi per la 1ª giornata di serie C Sky Wifi 2025/26, che vedrà affrontarsi Ascoli e Pianese. Il calcio d’inizio è previsto alle 18 di domani.
I tagliandi per il settore ospiti possono essere acquistati online sul sito di TicketOne e in tutti i rivenditori TicketOne autorizzati. Il costo unico dei tagliandi è di 14 euro compresi i diritti di prevendita.
