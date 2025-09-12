Calcio Serie C. Pianese, il trequartista Sodero sfida la Sambenedettese: "Sarà una battaglia come tutte quelle che ci aspettano»

La vittoria di sabato scorso sul campo della Torres ha portato entusiasmo nello spogliatoio della Pianese che, al Comunale, sta proseguendo nella preparazione alla gara di domani con la Sambenedettese: l’obiettivo è centrare il primo successo casalingo della stagione, vendicando subito il passo falso commesso con il Carpi. A fare il punto della situazione, in casa bianconera, il trequartista Andrea Sodero (nella foto). "Il successo di Sassari è stato fondamentale perché avevamo bisogno di punti – ha spiegato il giocatore –. Abbiamo affrontato bene la partita, anche dal punto di vista del carattere, e alla fine abbiamo portato a casa i tre punti. Sono contentissimo di aver esordito con questa maglia e di averlo fatto in una vittoria". "La Sambenedettese – ha proseguito Sodero –, ha dimostrato in queste prime giornate di campionato, di avere grande valore. Sarà una battaglia, come tutte le gare che ci aspettano lungo il cammino, ma sono sicuro che l’affronteremo con il piglio giusto". Il bianconero è stato l’ultimo ad arrivare sul monte Amiata, alla corte di mister Birindelli. "Mi sono aggregato martedì scorso e ho avuto subito ottime impressioni – ha dichiarato –, sia dal gruppo che dallo staff tecnico, che dal direttore Cangi. Conoscevo già il mister, che mi aveva allenato due stagioni fa, all’Empoli Primavera. Sento di trovarmi molto bene ma soprattutto sono sicuro che ci siano tutte le carte in regola per disputare una grande stagione". Sodero si è infatti formato nel settore giovanile azzurro, colore con cui ha partecipato, per due anni consecutivi alla Viareggio Cup, per poi passare al Pisa. Nella stagione 2023/24 è tornato a Empoli, dove oltre a disputare un’annata da protagonista in Primavera 1 (quattro gol e 9 assist), ha festeggiato la sua prima presenza in Serie A, il 13 gennaio 2024 contro l’Hellas Verona. Nella stagione appena conclusa, ha giocato nell’Atalanta Under 23. "Ai tifosi – ha chiuso il classe 2004 – dico che devono aspettarsi un giocatore che darà tutto in ogni partita: ho voluto fortemente vivermi questa esperienza alla Pianese. Il nostro obiettivo principale è la salvezza e spero di poter dare il mio contributo alla squadra con gol e assist, visto il mio ruolo".