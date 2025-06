Calcio Serie C. Pianese in ritiro dal 14 luglio. Nodo Mignani

Con l’obiettivo di conquistare, per il secondo anno consecutivo e il prima possibile, la salvezza e, pur con la massima umiltà, compiere anche un passettino avanti, la Pianese sta lavorando al futuro. Il direttore sportivo Cangi, scelto Birindelli come tecnico dopo la separazione da Formisano, passato al Livorno, è concentrato sulla costruzione della rosa, ai nastri di partenza della prossima Serie C: il 14 luglio l’inizio del ritiro. Un nodo da sciogliere la permanenza o meno di Guglielmo Mignani: sul monte Amiata l’attaccante classe 2002 è letteralmente esploso e la prossima potrebbe essere per lui la stagione della consacrazione. I due ottimi campionati disputati, impreziositi da una valanga di gol, non sono certo passati inosservati: diversi i club, di blasone e anche di categoria superiore, che hanno puntato il mirino sul bomber bianconero. La Pianese, consapevole di avere tra le mani un bene prezioso, un ottimo giocatore e un professionista esemplare, non si opporrà alla sua partenza, ma a fronte dell’offerta giusta. Altrimenti Mignani, e come lui stesso ha affermato, "volentieri" proseguirà il suo percorso a Piancastagnaio.