Calcio Serie C. Pianese: momento no. L’ora del riscatto. Domenica la delicata sfida alla Torres

Al Comunale, martedì sera, per la Pianese è arrivata la terza sconfitta consecutiva. I bianconeri, comunque ancora ottavi in classifica, non sono riusciti a trovare la via del gol e la Spal, grazie al rigore trasformato da Molina, è tornata a casa con l’intera posta in tasca. Di tempo per rimuginare, però, non ce ne è: domenica alle 15, le zebrette sono attese dall’ostacolo Torres, terza forza del raggruppamento. Una gara decisamente ostica, da affrontare con quella "fame" parola di mister Formisano, forse mancata nelle ultime uscite.

I biglietti per assistere al match, saranno disponibili fino a domenica, giorno della gara, e potranno essere acquistati in tutti i punti vendita Ciaotickets e online su Ciaotickets.com. I prezzi, esclusi i diritti di prevendita: tribuna d’Onore: 30 euro; tribuna: 15 euro; tribuna ridotto Under 14: 5 euro; tribuna ridotto Under 18: 10 euro; tribuna ridotto Over 65: 10 euro.

Per la sfida con la Torres mister Formisano ritroverà Pacciardi, che ha scontato martedì il suo turno di squalifica. Da valutare Polidori, uscito anticipatamente dal campo, non è esclusa una ricaduta. Intanto, un nuovo tsunami ha colpito il girone C: dopo il Taranto è stata esclusa, ieri, anche la Turris: la classifica è cambiata con l’Avellino andato a -1 dal Cerignola. Provvedimenti che hanno evidenziato di nuovo le falle del sistema.