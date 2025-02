Calcio Serie C. Pianese: nel mirino la trasferta di Carpi. Tre assenze pesanti

Sulle ali dell’entusiasmo per il successo centrato con il Milan Futuro, che le ha di fatto consegnato la salvezza, la Pianese prosegue la preparazione in vista della sfida di sabato sul campo del Carpi. Una gara in cui mister Formisano dovrà fare a meno degli squalificati Mignani e Nicoli e dell’infortunato Polidori. Sono in vendita i biglietti per assistere al match del Cabassi (fischio di inizio alle 15): I tagliandi per il settore Tribuna Ospiti possono essere acquistati on line su VivaTicket o negli esercizi autorizzati. Il costo è di 15 euro per l’intero e di 13 per il ridotto (donne, over 65 e under 18), esclusi i costi di prevendita. Ingresso gratuito per gli under 14, previa richiesta via mail all’indirizzo [email protected], allegando il documento dell’adulto accompagnatore e dell’under 14. La vendita dei biglietti chiuderà domani alle 19. La Pianese ricorda che non sarà possibile acquistare yagliandi per il settore ospiti il giorno della partita.