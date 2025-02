Calcio Serie C. Pianese, obiettivo Rimini. Indragoli: "Partita complicata»

Quarantaquattro punti, che valgono la sesta posizione in classifica. Quattro vittorie consecutive, sei nelle ultime sette giornate (l’unico inciampo il ko sul campo della capolista Entella): la Pianese, anche se ormai la salvezza è cosa fatta, ha ancora tanta fame. I bianconeri vogliono togliersi ancora tante soddisfazioni. Il Rimini che, domenica alle 15, pesterà l’erba del Comunale, è avvertito. "Sarà una partita complicata e con molte insidie – ha affermato il difensore delle zebrette, Gabriele Indragoli (nella foto) –. I romagnoli, oltre a vantare un blasone maggiore, hanno grande solidità. Tuttavia, affronteremo la gara come tutte le altre, con la consapevolezza di essere una squadra migliorata, sempre in crescita, ma allo stesso tempo con l’umiltà che ci ha sempre contraddistinto". La Pianese scenderà in campo forte del successo centrato allo stadio Cabassi, arrivato nonostante le pesanti assenze di Polidori, Nicoli e Mignani (il centrocampista e l’attaccante rientreranno dalla squalifica, il difensore ha ripreso a lavorare con il gruppo): un’altra bella iniezione di fiducia. "Il Carpi è una squadra organizzata che pur essendo un po’ più in basso di noi in classifica ha dei valori molto importanti – le parole del bianconero –. È stata la partita che ci aspettavamo: ci siamo preparati tutta la settimana per arrivare al meglio all’appuntamento. La difesa uomo su uomo? Ci lavoriamo da quando è arrivato mister Formisano, è un aspetto che ci ha portato subito vantaggi, perché le nostre caratteristiche si sposano bene con tale impostazione. Comunque siamo stati bravi a conquistare un risultato prezioso in chiave salvezza e a consolidare la nostra posizione play off. Adesso che ci siamo vogliamo fare di tutto per raggiungerli". Del resto, l’appetito vien mangiando… "A inizio anno – ha concluso Indragoli – nessuno poteva aspettarsi questo tipo di percorso, che però è frutto di un lavoro quotidiano che ci dà la forza per andare avanti con lo stesso spirito. Secondo me i risultati della domenica sono solo una conseguenza di questa applicazione, se siamo in questa posizione è grazie a noi, al nostro lavoro e a quello del mister. Nessuno, fino ad oggi, ci ha regalato nulla, ci stiamo meritando quello che stiamo ottenendo e adesso vogliamo mantenere questo ritmo e puntare sempre più in alto".