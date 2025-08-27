Calcio Serie C. Pianese: trattativa in uscita. Mastropietro verso il Pineto

La Pianese ha ripreso le sedute in vista dell’esordio casalingo di domenica contro il Carpi dopo il bel punto della prima giornata in trasferta. Una partenza con il piede giusto quella ingranata dalla Pianese, che sul difficile campo dell’Ascoli ha battagliato e conquistato un punto meritato al termine di una sfida che alla vigilia si presentava molto impegnativa.

Dopo i due giorni di riposo concessi dallo staff tecnico, ieri pomeriggio la formazione bianconera si è ritrovata a Piancastagnaio per cominciare a preparare la sfida casalinga di domenica 31 agosto contro il Carpi, in programma alle ore 18, valevole per la seconda giornata del campionato di Serie C Sky Wifi e che coinciderà con l’esordio tra le mura amiche. Agli ordini di mister Alessandro Birindelli, la squadra ha sostenuto un lavoro incentrato sulla ripresa fisica, con la concentrazione rivolta già alla preparazione del match di domenica.

Il gruppo bianconero sosterrà allenamenti pomeridiani nelle giornate di oggi, domani e venerdì, mentre sabato spazio alla rifinitura mattutina che anticiperà la partita contro il Carpi. Difficilmente domenica ci sarà Mastropietro che dovrebbe passare al Pineto già nelle prossime ore. Percorso inverso per il 27enne attaccante Luca Fabrizi che saluta l’Abruzzo dopo una stagione (38 presenze e 4 gol).

La società bianconera ieri ha comunicato che i biglietti per la partita di domenica contro gli emiliani Carpi, saranno disponibili fino al giorno della gara e potranno essere acquistati in tutti i punti vendita Ciaotickets e online su Ciaotickets.com. I prezzi: tribuna d’onore 30 euro (più prevendita), tribuna 15 euro (più prevendita), tribuna ridotto Under 14 5 euro, tribuna ridotto Under 18 10 euro, tribuna ridotto Over 65 10 euro. I biglietti per il settore ospiti saranno in vendita fino alle 19 di sabato al costo di 15 euro più i diritti di prevendita.