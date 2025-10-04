Calcio Serie C. Renate incerottato: col Cittadella sarà dura

La disfatta di Trieste lascia strascichi a livello di infortuni. La seconda sconfitta consecutiva e la terza nelle ultime quattro gare del Renate toglie di mezzo un altro titolare in vista della gara casalinga a Meda contro il Cittadella in programma questo pomeriggio alle 17.30. Dopo Ottar Karlsson, che contro l’Alcione ha rimediato una lesione di secondo grado al muscolo semimembranoso della coscia sinistra, non risulta nella lista dei convocati nemmeno l’esterno di centrocampo Pasquale Ruiz Giraldo che nel corso della gara del “Nereo Rocco“ ha subìto una fortissima contusione al vasto mediale della coscia sinistra. Assenze che si vanno ad aggiungere a quelle dei “lungodegenti“ Di Nolfo e De Leo.

Niente di grave invece per Auriletto e Spedalieri anche loro usciti malconci da Trieste ma abili e arruolabili per il Cittadella. Che rappresenta storicamente una sorta di succursale di lusso del Renate. Tanti i giocatori che il club veneto ha pescato dalla Brianza per la Serie B. Oggi gli ex sono addirittura quattro: su tutti Nicola Pavan (115 presenze e 8 gol con le pantere, da gennaio 2016 ad agosto 2019). Una stagione di alto livello – la 2022/2023 – caratterizzata da 42 presenze e 5 gol per il difensore centrale Matteo Angeli, mentre hanno lasciato meno tracce del loro passaggio gli esterni offensivi Emanuele Anastasia e Destiny Egharevba. Possibile formazione: Nobile tra i pali, solita difesa con Spedalieri, Auriletto e Riviera, Mastromonaco al posto dell’infortunato Ruiz Giraldo con Ghezzi dall’altra parte e in mezzo Delcarro, Rossi (favorito su Vassallo) e Calì. In attacco Anelli e Spalluto, deboli chance per Kolaj.

Ro.San.