Calcio Serie C. Scoppia la bomba Lucchese nel girone del Carpi. Con due ritiri migliora la classifica biancorossa

CARPILa ’bomba a orologeria’ Lucchese sta per stravolgere la classifica del girone ’B’ di Serie C. Dopo aver giocato da novembre senza percepire lo stipendio (questo è arrivato il -6), martedì i giocatori toscani hanno annunciato lo sciopero: non scenderanno in campo sabato a Pontedera e nemmeno nelle successive ultime 3 gare (Lucchese-Vis Pesaro, Arezzo-Lucchese e Lucchese-Torres) se entro domani la nuova società guidata da Benedetto Mancini (già diverse tentate scalate a Latina, Rieti, Catania, Giarre e Fano, tutte andate male) non pagherà le mensilità da novembre 2024 a febbraio 2025. Salvo sorprese dunque la Lucchese non giocherà le prossime due gare, tanto basta perché alla seconda mancata presentazione scatti l’esclusione dal campionato e come l’anno scorso col caso-Pistoiese tutte le gare dei toscani saranno private di effetti ai fini della classifica. Il Carpi dunque perderà 2 punti, ma peggio andrà a Pescara e Gubbio che avranno 6 punti tolti (2 vittorie) o per stare alle squadre della zona playoff e salvezza a Spal (-3), Campobasso (-3), Perugia (-3) e Pianese (-4). Nella nuova classifica il Carpi dunque salirebbe dal 13° posto attuale al 12° posto a -3 dal Pontedera 10° e -2 dal Perugia 11°, le ultime due squadre dei playoff se il Rimini dovesse vincere la Coppa (ora è a –4 dal 10° e -3 dall’11°), ma soprattutto a quota 40 avrebbe un +12 su Spal e Milan U23 pari al quart’ultimo posto (Carpi a 38, spallini e rossoneri a 26) e con lo scontro pari con entrambe e la differenza reti ad ora nettamente favorevole (Carpi -4, Spal -23, Milan -22) sarebbe salva anche perdendo le ultime 4 gare.

Procuratori. Oltre ai 40 punti ottenuti sul campo a 6 giornate dalla fine pur avendo il quint’ultimo monte ingaggi delle 57 squadre dei tre gironi di C (805.939 euro), c’è un altro dato che fa capire quanto sia stata fin qui clamorosa la stagione della squadra di Serpini. Ieri la Figc ha pubblicato i dati dei compensi che ogni società professionistica ha dato ai procuratori. Il Carpi anche qui è terz’ultimo nel girone ’B’ con appena 12mila euro corrisposti, davanti solo a Sestri e Pianese, mentre a guidare la classifica del girone è la Spal che con 872mila euro ha pagato commissioni agli agenti pari al monte ingaggi del Carpi...

Foto: il rigore di Cortesi a Luca.Davide Setti