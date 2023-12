Calcio serie C, sfida fra vice allenatori. Vanigli e Bardi, derby in Coppa

Un derby biancorosso lontano da casa. Mercoledì sera allo stadio Massimino di Catania si è giocata la gara degli ottavi di finale di Coppa Italia di serie C tra i padroni di casa, che dopo il 3-3 al 120’ si sono imposti dal dischetto, e il Crotone. Sulle due panchine, entrambi nelle vesti di allenatori in seconda, Richard Vanigli, vice di Cristiano Lucarelli allenatore degli etnei, ed Attilio Bardi, vice di Alessandro Zauli mister del Crotone. Un pezzo importante della storia, e dei successi, recente del Forlì. Vanigli, dopo una lunga carriera tra serie A e B, conquistò, sul campo la promozione coi galletti in serie C con Bardi in panchina, poi divenne il suo vice in C. Bardi, con tre promozioni in biancorosso, è l’allenatore più ‘longevo’ della storia del Forlì Calcio.