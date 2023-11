Calcio serie c. Sospiro di sollievo per Contiliano e Rao. Rabbi dall’inizio?

Mister Colucci tira un sospiro di sollievo per i recuperi di Contiliano e Rao, ma le loro condizioni non sono ottimali e il tecnico potrebbe lasciarli – almeno inizialmente – in panchina. In attacco potrebbe tornare in campo dal primo minuto Rabbi, per il quale però il tridente non rappresenta l’assetto tattico ideale. Si fa largo quindi l’ipotesi di un ritorno al tandem offensivo, composto dal numero 11 e capitan Antenucci. Se invece l’allenatore decidesse di insistere sul 4-3-3, non è da escludere una chance per Rosafio che non gioca titolare da oltre un mese. Sotto osservazione anche la posizione di Orfei che ha giocato dal primo minuto le ultime gare combinando però davvero poco. Nel frattempo, lo staff tecnico ha deciso di effettuare due allenamenti a porte aperte, oggi e domani alle 10,30 in via Copparo. La rifinitura invece si svolgerà a porte chiuse, venerdì alle 10,30 sempre al centro sportivo Gibì Fabbri. Intanto, in seguito alla quarta ammonizione rimediata dall’inizio del campionato, il giudice sportivo ha inserito Puletto nella lista dei diffidati.

VIVAIO. Ritorna alla vittoria la Spal Under 17, che centra la vittoria nella trasferta sul campo dell’Albinoleffe: la rete di Pegoraro e la doppietta di Cecchinato consentono ai ragazzi di mister Pedriali di portarsi in seconda posizione a -1 dalla testa della classifica. Successo anche per l’Under 16 di mister Daniele Buriani che sul terreno del Gibì Fabbri si impone per 3-0 contro l’Arzignano Valchiampo: a segno Morelli, Fortunate e Berti.