Calcio Serie C. Tante società sono interessate a Mignani. La Pianese lo cede solo con l’offerta giusta

Riempita la casella allenatore, vuota dopo la rescissione del contratto con Formisano – la scelta è ricaduta su Alessandro Birindelli –, la Pianese sta lavorando all’allestimento della nuova rosa. La volontà del direttore sportivo Francesco Cangi è quella di ripartire con lo zoccolo duro della passata stagione, da innestare con i giocatori funzionali al progetto "prima uomini che calciatori", caratteristica che ha reso forte la Pianese in questi ultimi anni.

Non sarà semplice, per il diesse, però, trattenere sul monte Amiata Guglielmo Mignani (nella foto) (in scadenza nel 2026): l’attaccante senese, esploso in maglia bianconera, ha tante pretendenti, in Serie C, ma anche in cadetteria. Ogni giorno, sul ragazzo, circolano nuovi rumors. Nelle ultime ore il suo nome è stato accostato al Pescara e anche all’Empoli (dopo le voci sulle attenzioni di Avellino, Entella e Sudtirol). In ogni caso la Pianese lascerà andare il suo gioiellino’ solo a fronte di un’offerta che possa valerne la pena. Il ragazzo, come ha spiegato, sceglierà la strada più congeniale alla sua carriera in piena ascesa.

Intanto l’ex allenatore bianconero, Fabio Prosperi, chiusa la parentesi Campobasso, ripartirà dalla Cavese (contratto biennale). Formisano, invece, dovrebbe approdare al Livorno, anche se la nomina non è ancora ufficiale nonostante la rescissione con Paolo Indiani, passato al Grosseto.