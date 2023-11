Calcio, Serie C. Un’altra trasferta delicata per la Giana. I biancoazzurri cercano tre punti a Fiorenzuola

GORGONZOLA (Milano)

Trasferta a Fiorenzuola oggi alle 14 per la Giana Erminio. Al Velodromo Pavesi di Fiorenzuola d’Arda i biancoazzurri di mister Chiappella affrontano la seconda gara consecutiva lontano dalle mura amiche e dopo il colpaccio di sabato scorso ad Alessandria (1-2), si vuole provare a dare continuità con un altro risultato positivo. Dopo il secondo gol in campionato, il centrocampista Andrea Franzoni dice: "La vittoria di Alessandria ci può dare un gran morale per le prossime partite a partire da quella odierna". Da valutare se nel 3-5-2 odierno verrà schierato ancora tra i pali il 17enne Samuele Magni, che ha esordito nei professionisti nello scorso turno del campionato di serie C. L’avversario potrebbe schierarsi a specchio per continuare a muovere la graduatoria dopo il pari ottenuto a Busto Arsizio e non correre gravi rischi contro una squadra in vena e in cerca di un altro colpaccio. Luca Di Falco