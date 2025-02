Calcio Serie C, verso la gara di domenica. Carpi, è un Pescara ridimensionato

Quello che arriva domenica a Carpi è un Pescara molto diverso per ambizioni rispetto a quello che un girone fa aveva battuto (con grande fatica) per 2-1 la formazione biancorossa. Allora la squadra di Silvio Baldini (che domani sarà squalificato, al suo posto ancora il figlio e collaboratore tecnico Mattia) con quel successo tornò a superare la Ternana in vetta a quota 17 punti, posizione che avrebbe mantenuto ancora per un paio di mesi. Oggi invece gli abruzzesi sono staccatissimi dai primi posti in quinta piazza, a -10 dall’Entella, -7 dalla Ternana e -5 dalla Torres che presumibilmente si giocheranno la B diretta. Una crisi di risultati cominciata due mesi fa, con l’inatteso 0-1 casalingo per mano del fanalino Legnago e che nelle ultime 8 giornate ha portato in dote appena 5 pareggi con 3 sconfitte. Un bottino inferiore anche a quello dei biancorossi che nelle stesse 8 giornate hanno viaggiato a un punto di media a gara con 8 punti conquistati grazie a 2 vittorie, 2 pari e 4 ko. A Pescara un girone fa arrivò anche l’ultimo gol su azione di Saporetti (foto), che proprio ieri è rientrato dopo i problemi muscolari. Ai box invece Cortesi e Figoli.

Allenatori. Ieri è stato ufficializzato Francesco Baldini alla guida della Spal, mentre l’Arezzo ha scelto Cristian Bucchi, già giocatore al Modena e tecnico al Sassuolo.

d.s.