Calcio - Serie "D» - Girone "E»: il punto. Bacci: "Ok, Ghiviborgo. E’ la strada giusta»

Il buon pareggio di Orvieto interrompe la mini-serie negativa del Ghiviborgo che, dopo due sconfitte consecutive, porta a casa un punto di qualità dall’ostico campo della compagine umbra.

"Per me si tratta di un bicchiere mezzo pieno – afferma il “ds” Roberto Bacci – di un pari importante, conquistato contro un avversario tosto e difficile. Soprattutto dopo essere andati sotto di due reti, incassate per errori individuali, sicuramente da evitare, i ragazzi hanno saputo reagire bene, giocando un’ottima ripresa. Il gol di Nottoli prima dell’intervallo, che ha riaperto la partita, ci ha dato il morale giusto per iniziare bene il secondo tempo, in cui abbiamo disputato almeno una mezz’ora ad alti livelli, creando buone occasioni. La squadra ha giocato bene, fino a raggiungere il gol del pari su rigore: un risultato sostanzialmente giusto, anche se, nel finale, entrambe hanno provato a superarsi a vicenda, non avendo particolari interessi di classifica, con una bella fluidità di manovra".

"Ma va bene così – chiude Bacci – , torniamo a casa un un bel punto, a coronamento di una prestazione molto buona. Ora un po’ di riposo per tutti, fino a domani, quando inizieremo a pensare al prossimo avversario, il Flaminia Civitacastellana, che arriverà domenica a Ghivizzano alla ricerca di punti-salvezza. Per il Ghivi sarà fondamentale: un successo significherebbe migliorare ulteriormente una classifica già ottima".

Flavio Berlingacci